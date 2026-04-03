Выставку картин Юрия Леонова откроют в музее Одинцова 4 апреля

В большом зале Восточного флигеля усадьбы Вяземы Одинцовского округа пройдет выставка работ художника Юрия Леонова «Традиции русского пейзажа». Экспозиция будет работать до 1 июня.

Юрий Леонов получил высшее художественное образование. Он является почетным академиком Российской академии художеств, членом Союза художников России, признанным мастером плаката и лирического пейзажа. Его работы хранятся в Русском музее, театральном музее и в частных коллекциях в России и за рубежом.

На выставке представлены 48 пастельных работ художника. Они были созданы в период с 2009 по 2025 годы. Пастельные работы Леонова продолжают традиции русской реалистической живописной школы. Особенность работ мастера — прозрачность красочной пастельной поверхности. Художник много путешествовал. Он стремился передать в своих творениях обаяние дорогих сердцу мест, объединить архитектуру и природу. Особого внимания заслуживают циклы работ, посвященные Кускову и Павловску.

