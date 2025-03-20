Выставка картин юных художников из Подмосковья открылась в Одинцове

Выставка работ, созданных победителями Межзонального открытого конкурса набросков, открылась в Одинцовском историко-краеведческом музее. Состязание проводится с 2019 года детской школой искусств «Классика».

Больше 159 юных талантов от 10 до 17 лет из художественных школ Подмосковья приняли участие в конкурсе.

Они выполняли наброски с натуры, используя различные материалы, такие как карандаш, сангина и акварель. Стоит отметить, что для выполнения задания отводилось от 10 до 20 минут, что требует не только художественных навыков, но и способности быстро и точно передать увиденное на бумаге.

На выставке, проходящей в Одинцовском историко-краеведческом музее, будут демонстрировать работы лауреатов конкурса, удостоенных I, II и III степеней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что флагманские школы стали уникальными для новых талантов и побед.