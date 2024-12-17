Выставка картин из фольги открылась в центре «Обухово» в Ногинске

Культурный центр «Обухово» продолжает удивлять посетителей новыми и оригинальными перформансами. Недавно открылась выставка картин руководителя творческого объединения «Ампир» Елены Марченко «За семью печатями».

Выставка открылась в темном зале. Торжественный вечер сопровождал яркий перформанс от заслуженной артистки России Валентины Алешиной, Алексея Чернова и девушек из I’M SHOW под аккомпанемент Екатерины Куценко.

Елена Марченко живет в Лосино-Петровском. Художница использует в картинах пищевую фольгу. Директор центра «Обухово» Алексей Чернов отметил, что всегда старается заводить новые связи и сотрудничество с творческими личностями.

Идея открытия вынашивалась давно. Ее разрабатывали с учетом опыта, которые был получен во время подобных мероприятий в Москве и Санкт-Петербурге.

Отметим, это уже не первое вечернее представление. В конце ноября прошла премьера иммерсивного спектакля «8 комнат», подготовленного театром центра «Обухово» под руководством Людмилы Игнатьевой.

Каждая из восьми комнат была нагружена определенной ситуацией. Эффекта удалось достичь с помощью света, декораций и игры актеров. Гости сопереживали героям, которые оказались внутри.