Выставка картин «Импульс.Арт» откроется в Мытищах 26 июля

Фото: Unsplash

В Молодежном центре «Импульс» 26 июля начнет работать четырнадцатая экспозиция картин «Импульс.Арт». Жители Мытищ смогут бесплатно посмотреть работы молодых художников.

На выставке «Импульс.АРТ» в Молодежном центре «Импульс» 26 июля художники представят свои картины. Благодаря проекту молодые таланты смогут продемонстрировать мастерство, проявиться, сформировать аудиторию и получить обратную связь.

Вход на выставку свободный.

Открытие пройдет 26 июля в 16:00 в Молодежном центре «Импульс» по адресу: город Мытищи, улица Силикатная, дом 12.
Подробнее о центре можно прочитать здесь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Более 1,5 тысячи операций провели в МОНИИАГ с помощью робота Da Vinci

Верная и мстительная. Чем прославилась княгиня Ольга и почему ее назвали святой

Не сложнее похода в магазин. Взрыв авто в Москве могли устроить непрофессионалы

Синдром психического расстройства Трампа. Что не так со Стивеном Кингом

«Может быть и 100 метров». Подрывник московского авто мог находиться поблизости

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте