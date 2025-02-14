Выставка картин и фигур из натуральных камней пройдет в Химках до 30 марта

В выставочном комплексе «Артишок» городского округа Химки до 30 марта продлится выставка «Каменное чудо». Посетители увидят картины и произведения искусства, выполненные в технике резьбы по драгоценным и полудрагоценным камням.

Так, в экспозиции п редставили четыре картины, изготовленные в технике флорентийской мозаики. В своем творчестве мастера использовали яшму, кварц, виолан и другие минералы. Помимо этого, на выставке можно увидеть 48 экспонатов в виде животных и других фигурок. Для работ использовали ангидрит, бивни мамонта, агальматолит, раковины аммонита и рога лося.

На выставке жители Химок познакомятся с искусством глиптики и многообразием драгоценных и полудрагоценных камней. Кроме того, посетители узнают о традиционных техниках обработки минералов.

Экспозицию можно посмотреть до 30 марта в выставочном комплексе «Артишок» по адресу: Ленинский проспект, дом № 2А. Вход для всех желающих свободный, возрастные ограничения 0+.

Отметим, что ранее в «Артишоке» открыли уникальную художественную экспозицию монохромного искусства. Посетители познакомятся с историей монохромной живописи и сами побывают в роли мастеров.