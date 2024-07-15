Выставка картин художников Подмосковья открылась в Химках

Полотна членов Союза художников Московской области представили на выставке «Подмосковная сторона» в музейном комплексе «Артишок» в Химках. Всего организаторы представили свыше 200 работ 80 художников.

Работы распределили по тематическим блокам, каждый из которых иллюстрировал одну из сфер жизни региона. Картины объединяет общая тема — красота природы и архитектуры Московской области.

Среди представленных картин были полотна в жанрах портрет, пейзаж, натюрморт, абстракция и анимализм.

Художники изобразили живописные пейзажи и природные явления, лица важнейших деятелей Подмосковья, которые внесли вклад в историю и развитие региона. Также гости выставки насладились красотой областной архитектуры, например, церквей.

Выставка будет открыта до 21 июля. Первую экскурсию уже посетили свыше 300 человек. Всего с начала лета с творчеством подмосковных авторов познакомились около двух тысяч жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».