Выставка картин Федора Помелова открылась в Протвине | 360°

Подмосковье 04 мая 2024, 23:20 Выставка картин Федора Помелова открылась в Протвине Источник фото: Анна Мороз

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Персональная выставка художника Федора Помелова «Моя малая Родина» открылась в протвинском краеведческом музее. В этом году мастер отмечает пятидесятилетие.

На выставке представлено 35 полотен. В основном это пейзажи — места знакомые каждому горожанину с детства: мельница, склоны берегов Протвы.

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«Эта экспозиция очень знаковая, значимая и для него, и для нас. Наши посетители очень эмоционально реагируют на представленные картины, узнают места», — рассказала заведующая структурным подразделением историко-краеведческого музея Евгения Родина.

Работы Федора Помелова представлены в более чем 40 музеев России, а также в галереях и частных коллекциях Китая, Сингапура, Италии, Монголии, Германии, Финляндии.

Увидеть картины протвинского художника можно до 25 мая.

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