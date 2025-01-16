Выставка картин Дмитрия Шкуратова открылась в Воскресенске

Экспозиция под названием «Волшебное Рождество» работает в Центральной библиотеке имени Инны Гофф. Посетить ее можно будет до 31 января.

Выставки Дмитрия Шкуратова успешно проводятся на многих значимых объектах Воскресенска и радуют глаз благодарного зрителя. Автор обладает различными талантами: он не только художник, но и график. Дмитрий Шкуратов также пишет песни, которые с успехом исполняет на гитаре во время разных мероприятий и в кругу друзей. Кроме того, он является актером Народного драматического театра Дворца культуры «Химик».

Многие любят и ценят Шкуратова как живописца, однако сам он в изобразительном искусстве больше считает себя иллюстратором. Художник с удовольствием работает со сказочными сюжетами, как детскими, так и взрослыми, создавая серии портретов и пейзажей. Дмитрий признается, что в детстве любил читать книги с картинками и изучать стиль рисунка талантливых художников.