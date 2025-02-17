Выставка картин «Черноморское побережье» открылась в Химках

Ознакомиться с экспозицией жители и гости Химок могут в выставочном комплексе «Артишок». Там представлены пейзажи Черного моря, прибрежных городов и горных деревушек.

Автор работ — живописец Александр Белугин. Он изобразил на холстах летние виды черноморского побережья. Гости выставочного комплекса смогут узнать на полотнах улочки Сочи, Лазаревского, Головинки, а также горные аулы. Все 48 картин выполнены в графическом стиле.

Открытие выставки выдалось торжественным: яркие номера подготовили танцоры студии импровизационного танца Юлии Тагали.

Выставка будет открыта до 30 марта. Вход свободный для всех желающих.

Напомним, что «Артишок» традиционно предоставляет площадку для проведения культурных и исторических мероприятий. Так, например, ранее в выставочном комплексе представили экспозицию «Каменное чудо».