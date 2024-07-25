Выставка картин ассоциации художников Мытищ откроется в галерее 1 августа

Мытищинской ассоциации художников исполняется 25 лет. В связи с этим в галерее откроется отчетная выставка картин. Она будет работать до конца августа.

Ведущие художники Мытищ решили объединиться 25 лет назад. У истоков стояли Владислав Скок, Вадим Степанов, Вячеслав Артемов, Валерий Андросов и Григорий Нигиян.

На протяжении четверти века художники ассоциации показывают насколько важно доносить до людей традиции качественного искусства. Молодые мастера также присоединяются к объединению ведущих творцов.

Разнообразие изобразительного языка можно увидеть на новой выставке в галерее искусств в Мытищах. Она с самого начала поддерживает мастеров. Открытие запланировано на первое августа в 16:00. Адрес: улица Мира, дом №7.

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