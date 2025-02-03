Выставка картин «Арт-География России» откроется в Химках 6 февраля

В выставочном комплексе «Артишок» в парке имени Льва Толстого стартует новая экспозиция под названием «Арт-География России». В рамках выставки художники представят работы, посвященные уникальной географии и традициям Подмосковья.

Картины, наполненные атмосферой региона, украсят стены популярного арт-пространства. Организатором мероприятия выступает региональная общественная организация «Творческое содружество Евразийский художественный Союз». Экспозиция позволит зрителям погрузиться в мир подмосковного колорита, увидеть отражение местных традиций и природных пейзажей, которые на протяжении веков вдохновляли творцов.

Выставка откроется 6 февраля и будет доступна для всех желающих. Посетить ее можно в выставочном комплексе «Артишок», расположенном по адресу: Ленинский проспект, 2А. Вход свободный, возрастных ограничений нет (0+).

Напомним, что «Артишок» давно стал любимым местом отдыха для жителей и гостей Химок. Здесь регулярно проходят культурные мероприятия для детей и взрослых, включая музейные уроки, мастер-классы, квесты и другие интересные программы.