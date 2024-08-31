Выставка картин «Ароматы юга» откроется в Дмитровском кремле 12 сентября

Фото: Управление культуры туризма и работы с молодежью администрации Дмитровского городского округа

Выставка картин «Ароматы юга» откроется в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» 12 сентября. Более 30 работ представят заслуженные художники России Сергей и Максим Сидоренко.

Сергей и Максим Сидоренко регулярно принимают участие в московских, региональных, всероссийских и зарубежных пленэрах и выставках. Художники создали картины во время работы в южных регионах России. Более 30 полотен написаны в разные годы. Посетители смогут погрузиться в красоту и атмосферу южных широт через творчество.

Организовали проект Центр кинофестивалей и международных программ и музей-заповедник «Дмитровский кремль» при поддержке администрации Дмитровского округа.

Выставка откроется 12 сентября и будет работать до 8 декабря. Музей расположился в доме № 17 на Загорской улице. Информацию можно получить по телефону: 8 (495) 993-74-13.

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