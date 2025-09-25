Выставка картин Айвазовского и Кандинского в Серпухове продлится до 11 октября

Выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского» продолжается в Серпуховском историко-художественном музее. Ее уже посетили более 30 тысяч человек. Экспозиция будут работать до 11 октября.

В выставочном пространстве «Каретный сарай» представили более 70 полотен Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, Исаака Левитана, Василия Поленова и других выдающихся мастеров.

Экспозицию разделили на два тематических раздела. Первый посвящен академической школе XIX века, а второй — художественным течениям первой трети XX века и советских лет. Многие работы представили широкой публике в первый раз.

Эффект полного погружения создает интерактивная зона, мультимедийные технологии и ароматы моря, подобранные под тематику картин.

Узнать больше о выставке и приобрести билеты можно по ссылке.