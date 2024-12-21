Выставка Калининградского музея янтаря открылась в Химках

Калининградский музей янтаря представил выставку в комплексе «Артишок» в Химках. Жители и гости городского округа смогут бесплатно посетить экспозицию и даже услышать запах солнечного камня.

В экспозиции «Тайны природы янтаря» представлена часть музейного фонда из Калининграда и информационные планшеты о добыче балтийского самоцвета. Посетители узнают о тайнах ценной смолы, а также увидят фотографии уникальных образцов, иллюстрации к известным легендам о его происхождении и крупные планы шедевров янтарного искусства.

«Люди, не выезжая из того места, где они живут, могут ознакомиться с экспонатами, которые находятся фактически в другой части страны. Данная выставка позволяет посетителям понять, что такое янтарь, какие экспонаты они могут увидеть у нас в музее», — рассказал директор Калининградского музея янтаря Константин Петунин.

Посетили смогут не только увидеть, но и услышать запах янтаря. Парфюмеры разработали аромат, который погружает в атмосферу старинных интерьеров.

«Наш выставочный комплекс активно развивается. Сейчас мы выходим на новый уровень, находим интересные варианты сотрудничества. В дальнейшем будем продолжать удивлять гостей и жителей городского округа», — отметил директор выставочного комплекса «Артишок» Игорь Краснов.

Выставка работает со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00 в комплексе «Артишок», который популярен среди жителей и гостей Химок. Экспозиция комплекса представлена в 10 тематических разделах, каждый из которых регулярно обновляют и дополняют.