Выставка к юбилею рассказа «Мужик Марей» открылась в Зарайске

В подмосковной усадьбе Даровое, где прошло детство Федора Достоевского, открылась экспозиция «Спасительные воспоминания детства». Она приурочена к 150-летию со дня первой публикации рассказа «Мужик Марей».

Это произведение литературоведы называют «алмазом» в творчестве классика, ведь оно является единственным полностью автобиографическим текстом в его наследии. Рассказ, вышедший в свет в февральском номере «Дневника писателя» за 1876 год, повествует о событии, случившемся в Даровом, когда Феде было всего девять лет. Испугавшемуся крика «Волк бежит!» мальчику пришел на помощь крепостной крестьянин Марей, в реальности — Марк Ефремов.

«Экспозиция позволяет прикоснуться к истории создания текста. Посетители увидят раритетные фрагменты оригинальной рукописи, первые книжные иллюстрации, запечатлевшие встречу маленького Феди и мужика Марея, а также исторические документы, проливающие свет на личность Марка Ефремова — того самого человека, ставшего символом русского милосердия», — сообщили организаторы.

Особое место на выставке занимает современный проект, созданный в 2025 году. В рамках инициативы «Даровое Достоевского: музей для всех», юные зарайцы под руководством наставника Никиты Викторовича создали мультипликационный фильм «Федя и волк».