Выставка к юбилею фотоклуба открылась в музейном центре в Серпухове

Фотоклубу Серпухова исполнилось 20 лет. В честь юбилея в музейно-выставочном центре открылась экспозиция работ участников объединения.

На выставке представлена целая палитра жанров и направлений, 28 фотохудожников и почти 160 работ. Среди участников есть как «старожилы», так и новые мастера.

«Общей темы нет, каждую выбирает сам автор. В нашем клубе нет монокультуры, мы приветствуем и ждем всех», — заявил председатель серпуховского фотоклуба, куратор выставки Владимир Григорян.

Фотоклуб объединяет 40 участников. Организаторы творческого объединения проводят выставки, мастер-классы, фотопрогулки, пленэры. У каждого из фотохудожников свое видение действительности, свой стиль. Например, Анатолий Павлов использует необычный способ фотопечати, благодаря которому изображения получаются высококонтрастными.