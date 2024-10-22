Выставка к юбилею фотоклуба открылась в музейном центре в Серпухове
Фотоклубу Серпухова исполнилось 20 лет. В честь юбилея в музейно-выставочном центре открылась экспозиция работ участников объединения.
На выставке представлена целая палитра жанров и направлений, 28 фотохудожников и почти 160 работ. Среди участников есть как «старожилы», так и новые мастера.
«Общей темы нет, каждую выбирает сам автор. В нашем клубе нет монокультуры, мы приветствуем и ждем всех», — заявил председатель серпуховского фотоклуба, куратор выставки Владимир Григорян.
Фотоклуб объединяет 40 участников. Организаторы творческого объединения проводят выставки, мастер-классы, фотопрогулки, пленэры. У каждого из фотохудожников свое видение действительности, свой стиль. Например, Анатолий Павлов использует необычный способ фотопечати, благодаря которому изображения получаются высококонтрастными.
«Я снимаю жизнь, какая она есть. В основном это пейзажи, зарисовки. То есть сельские, городские, жизненные ситуации, архитектура. Работаю на улице, не в студии. Потому что спонтанность кадра — важный момент в искусстве фотографии для меня лично», — поделился член союза фотохудожников России Анатолий Павлов.
Для Анатолия, как и для других фотографов, важно общаться с единомышленниками, делиться опытом, знаниями. С творчеством мастеров Серпухова можно ознакомиться в стенах музейно-выставочного центра до 3 ноября.
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