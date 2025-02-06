Выставка к Году защитника Отечества открылась в Красногорске

Выставка «2025 год — Год защитника Отечества» открылась в Центральной библиотеке в Красногорске. Посетители узнают о воинах и обычных людях, которые защищали страну в разные эпохи.
Обширная экспозиция посвящена подвигам во имя России, включая воинское дело в Древней Руси и Московском царстве, русской армии XVIII–XIX веков. Посетители также узнают про достижения героев Великой Отечественной войны, специальной военной операции и про защитников Донбасса.
Организаторы отметили, что в истории страны было много сложных периодов. Сберечь целостность государства помогали воины и жители, которые брали в руки оружие и вставали на защиту территории.
Выставка работает в Центральной библиотеке в Красногорске. Там представлен широкий спектр изданий, которые поведают о подвигах защитников Отечества от эпохи Древней Руси до настоящего времени.
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