Выставка к 85-летию певицы Образцовой откроется в Клину 21 мая | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 14:31 Выставка к 85-летию певицы Образцовой откроется в Клину 21 мая Министерство культуры и туризма Московской области

Читать 360 в

Выставка, посвященная 85-летию со дня рождения Елены Образцовой, откроется 21 мая в клинском Государственном мемориальном музее-заповеднике Чайковского. Посетители увидят фотографии, иллюстрирующие разные этапы творчества оперной певицы.

Как пояснили в Министерстве культуры и туризма Московской области, выставка расскажет о дружбе Образцовой с известными музыкантами второй половины ХХ — начала XXI века.

Реклама

Отдельная экспозиция посвящена ее победе в IV Международном конкурсе имени Чайковского, и исполнению партии Графини в опере «Пиковая дама».

Елена Васильевна Образцова — советская и российская оперная певица, покорившая весь мир. Она блистала в крупнейших театрах и концертных залах: в Ла Скале, Метрополитен-Опере, Венской опере. Она исполнила ведущие партии меццо-сопрано в классическом русском и зарубежном репертуаре на сцене Большого театра.

Выставка продлится до 12 ноября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».