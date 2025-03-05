Выставка к 80-летию Великой Победы откроется в Балашихе 13 марта

На выставке будут представлены выдающиеся произведения из фондов Балашихинского историко-художественного музея, созданные художниками-фронтовиками. Торжественное открытие состоится 13 марта в 16:00 в Картинной галерее по адресу: Балашиха, проспект Ленина, 10.

Среди них работы Леонида Стиля, включая картины «Высота», «Безымянная высота» и портреты Героев Советского Союза.

Михаил Аникеев представит картины, которые показывают солдат не как безликих героев, а как живых людей, полных страхов, надежд и мечтаний. Иван Пензов также порадует зрителей портретами маршала Чуйкова и других героев войны.

В экспозиции зрители смогут увидеть графические работы Льва Дурасова и Ярослава Титова, которые рассказывают о буднях советского народа и ужасах фашизма. Масштабный полиптих «22 июня 1941» Евгения Дацко визуализирует трагичный первый день войны, а коллажи посвящены подвигу блокадного Ленинграда и эвакуации сокровищ Эрмитажа и Русского музея.

Не обойдется без современных работ, посвященных специальной военной операции, от таких художников, как Рина Гри, Игорь Кузнецов и фотографов Павла Волкова, Дмитрия Неумоина.

Эта выставка — не просто собрание картин, а живая память о героизме, мужестве и человечности. Она заставляет задуматься о ценности жизни, любви к Родине и важности помнить тех, кто защищал наше право на жизнь.