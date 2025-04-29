Выставка к 80-летию Победы откроется в Серпухове 30 апреля

С 30 апреля в Серпуховском историко-художественном музее открывается выставка «Военная медицина», посвященная подвигу медиков во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Посетители смогут узнать больше о работе госпиталей, а также о самоотверженности врачей и медсестер, которые спасали жизни солдат. Выставка состоит из трех частей. Первая расскажет о Серпухове как о важном оборонительном рубеже.

Вторая часть посвящена известным серпуховским медикам — участникам войны. Здесь можно увидеть личные вещи, фотографии и документы врачей Залога, Тер-Акопова, Степанова и других. В третьей части выставки покажут работу медсанбата № 108 194-й стрелковой дивизии, которая обороняла город в 1941 году. Одним из центральных экспонатов станет настоящая полевая палатка, воссозданная реконструктором и историком Дмитрием Дериенко.