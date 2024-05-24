Выставка к 595-летию города открылась в Лыткарине

Лыткарино готовится отметить 595-летие со дня первого упоминания города. По этому случаю в местном музее открылась выставка об истории города.

Старт праздничной серии мероприятий дал Лыткаринский музей. В его стенах открылась тематическая выставка «Лыткарино — 595. Деревня. Поселок. Город». Посетители смогут увидеть предметы деревенского быта, фотографии и картины советских лет. Узнать, как рос и менялся муниципалитет, можно благодаря генеральным планам развития округа. Здесь же можно ознакомиться с официальными архивными документами и посмотреть на макеты исторических зданий.

Кураторы выставки создали пространство, в котором история Лыткарина перекликается с историей всей страны. Так, важнейшей вехой в жизни округа стало строительство градообразующих оборонных предприятий в период индустриализации. Большое внимание уделено роли личности в истории — людям, которые строили крупнейшие заводы Подмосковья и сам город Лыткарино.