Выставка к 200-летию жостовского промысла откроется в Кремле 1 ноября

Выставка, приуроченная к 200-летию жостовского промысла, пройдет в Москве в государственном Кремлевском дворце с 1 ноября по 16 декабря. В экспозиции представят знаменитые подносы, а также гжельский фарфор.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, выставка пройдет при поддержке Академии народного искусства. Посетители увидят работы мастеров — от классики до современности.

По словам вице-президента Академии народного промысла Георгия Годлевского, цель выставки — привлечь внимание к работам мастеров, которые продолжают многовековые традиции росписи.

«В следующем году жостовскому промыслу исполняется 200 лет, поэтому жостовские изделия займут главное место в экспозиции, а произведения Объединения „Гжель“, как представителя старейшего российского промысла, станут утонченным контрастом ярким жостовским краскам, благодаря своей изысканной тонкой росписи», — рассказал Годлевский.

Посетители увидят как традиционные фарфоровые изделия, так и современные интерпретации, а также новогодние коллекции, скульптуру, посуду и другие предметы.