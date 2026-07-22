Выставка к 195-летию Алексея Саврасова привлекла более 106 тысяч зрителей

В Музее «Новый Иерусалим» завершилась выставка, приуроченная к 195-летию со дня рождения Алексея Кондратьевича Саврасова. Проект открылся 23 декабря 2025 года и за время работы привлек значительное внимание публики.

Посетители музея смогли ознакомиться с многогранным творчеством основоположника лирического пейзажа, а также увидеть работы мастеров XX века и произведения современного искусства. Экспозиция включала 66 произведений, среди которых 35 работ Алексея Саврасова.

На выставке были представлены полотна не только самого Саврасова, но и других известных художников, таких как Архип Куинджи, Исаак Левитан, Николай Дубовский, Аполлинарий Васнецов, Георгий Нисский. Современные авторы, включая Николая Полисского, Леонида Тишкова и Александру Митлянскую, представили свои живописные работы, а также инсталляции и видеоарт.

Экспонаты предоставили 19 центральных и региональных музеев, среди которых Государственный Русский музей, Третьяковская галерея, Нижегородский государственный художественный музей, а также частные собрания.

В рамках выставки прошла параллельная программа, включающая арт-медиации, лекции для школьников и взрослых. Особое место занял авторский проект дирижера Андрея Огиевского — цикл музыкальных программ, посвященный созвучию русской живописи и музыки XIX века.