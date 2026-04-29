Выставка к 150-летию художника Константина Горбатова открылась в Истре

В музее «Новый Иерусалим», расположенном в городе Истра Московской области, 29 апреля начала работу выставка «(НЕ)известный. Константин Горбатов». Проект приурочен к 150-летию со дня рождения художника Константина Ивановича Горбатова, выдающегося представителя русского импрессионизма.

Экспозиция представляет собой не просто ретроспективу творчества мастера, а хронику событий непростой судьбы русского художника-эмигранта, показанную через его живопись, письма, фотографии и архивные документы. Музей «Новый Иерусалим» хранит единственное в своем роде собрание работ художника, которое насчитывает 120 картин.

Выставка объединяет около 80 графических и живописных работ мастера, сценографических инсталляций и мультимедийных элементов. Авторы выставки приглашают совершить путешествие по ее разделам, каждый из которых раскрывает новый этап повествования: «Начало», «Странствия», «Пространство памяти», «Хранители».

«Мы открываем выставку Константина Горбатова — яркую, солнечную, как сама живопись мастера. Она приурочена к важной дате — 150 лет со дня рождения художника», — рассказала Анна Антипенко, генеральный директор Музея «Новый Иерусалим».

Творческое кредо Константина Горбатова звучало так: живопись должна запечатлевать «жизнь не такой, какая она есть, а такой, какой могла бы быть». Несмотря на драматичную судьбу художника, его картины оставались светлыми и солнечными. В экспозиции можно увидеть работы всех периодов творчества мастера, отражающие его главные темы.