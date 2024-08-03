Выставка к 110-летию начала Первой мировой войны открылась в Красногорске

Красногорский филиал Музея Победы представил новую временную экспозицию «Уроки и символы Первой мировой», приуроченную к 110-й годовщине начала Первой мировой войны. Выставка предлагает уникальную возможность познакомиться с подлинными плакатами начала ХХ века из фондов музея.

Среди экспонатов выделяется плакат, посвященный геройскому подвигу донского казака, георгиевского кавалера Козьмы Крючкова, который отличился в первые дни войны в бою с немецкими кавалеристами недалеко от польского городка Кальвария.

Особое место в коллекции занимает плакат немецкого художника и борца с нацистским режимом Джона Хартфильда «Десять лет спустя: отцы и сыновья 1924», созданный с применением новой для того времени техники фотомонтажа.

На открытии выставки присутствовали заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск Богдан Андриянов и члены Красногорского отделения «Молодая гвардия Единой России».

«Конечно, важно, что наши ребята, молодая гвардия, смотрят и видят цикличность событий, которые происходят на протяжении всей нашей истории. Чем больше ребят будут об этом знать, тем больше мы будем уверены в нашем будущем и тем спокойнее нам будет за нашу страну», — подчеркнул Богдан Андриянов.

Выставка будет работать до ноября, предоставляя всем желающим возможность углубиться в историю.