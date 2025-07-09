Выставка известного фотографа пройдет в Наро-Фоминске

Дворец культуры «Апрелевка» имени Кузнецовой приглашает жителей на фотовыставку «Лица счастья», посвященной творчеству фотографа Валентины Волковой. Валентина Ильинична посвятила восемь лет созданию запоминающихся и ярких образов.

По словам организаторов выставки, ее работы отличаются не только высоким качеством исполнения и техническим мастерством, но и умением видеть красоту в повседневности. Успех и талант Валентины Волковой получили международное признание: она вошла в топ-100 лучших фотографов мира в номинации «Детская постановочная фотография», а также имеет страницу в онлайн-галерее знаменитого итальянского журнала и отмечена в других международных изданиях.

«Валентина специализируется на семейных съемках, индивидуальных портретах, а также на организации мероприятий и создании фантазийных, сказочных фотосессий. Каждое ее фото — это не просто изображение, а целая история, полная эмоций и тепла», — добавили организаторы.

Фотовыставка «Лица счастья» будет открыта для всех желающих до 3 августа.