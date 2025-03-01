Выставка из собрания Русского музея откроется в Звенигороде 6 марта

Новая выставка из коллекции Государственного Русского музея под названием «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа» откроется на территории Звенигородского манежа. Этот проект — результат плодотворного сотрудничества Звенигородского музея-заповедника с одним из крупнейших музеев России.

Экспозиция, выстроенная в хронологическом порядке, представит 40 живописных работ Ивана Шишкина — выдающегося мастера пейзажа, чье творчество стало символом русской природы.

Шишкин известен своей уникальной способностью передавать мельчайшие детали: от иголок на соснах до солнечных бликов на лесных полянах. Его полотна, такие как «Утро в сосновом лесу», «Рожь» и «Корабельная роща», воспевают красоту и величие русской природы.

Выставка продлится до 29 июня. Помимо картин, в экспозиции будут представлены эскизы и наброски, которые раскрывают процесс работы мастера. Для посетителей также подготовят насыщенную программу: экскурсии, лекции о творчестве Шишкина и мастер-классы для детей и взрослых.

Подробная информация о выставке, расписание мероприятий и билеты доступны на официальном сайте Звенигородского музея-заповедника.