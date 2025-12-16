Выставка «Испытание Сибирью» откроется в усадьбе Вяземы 25 декабря

В Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина при усадьбе Вяземы 25 декабря откроется выставка «Испытание Сибирью». Экспозицию посветят жизни и наследию декабристов, сообщили в подмосковном Минкульте.

Открытие приурочено в 200-летию восстания. Гости музея смогут увидеть личные вещи декабристов и граждан той эпохи, а также важные документы, гравюры, портреты.

Особый интерес представляют страницы «Сибирского альбома» Екатерины Трубецкой. В дневнике изображены каторги, рисунки сделаны художниками-декабристами. Собрание зарисовок является подарочным — его преподнесли Трубецкой, когда она покидала место заточения.

Выставка продлится до 25 февраля 2026 года. Возрастное ограничение 6+.