Выставка иллюстраций к мещерским сказам открылась в Воскресенске

Творческий вечер Юрия Белоусова состоялся в отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф в Воскресенске. На нем представили выставку «Мещера Первозванная».

Участниками мероприятия стали председатель Совета депутатов округа Сергей Матвиенко, заместитель председателя Правления Московской областной организации Союза писателей России, руководитель ЛИТО «Радуга» имени И. И. Лажечникова Виктор Лысенков, а также литераторы, друзья и ученики Юрия Белоусова.

Сам автор экспозиции, автор восьми книг и более 400 музыкальных произведений и руководитель культурно-исторического проекта «Сердце Мещеры», рассказал собравшимся об исследовании древней истории, героях, легендах и сказах, а также исполнил песни.

Отметим, что Юрий Белоусов создал для книги мещерских сказов 106 иллюстраций. Работа над ними шла два с половиной года. Выставка будет работать до конца апреля.