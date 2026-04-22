Выставка и заезд на старинных велосипедах пройдут в Одинцове 16 мая

Жителей и гостей Одинцовского округа приглашают принять участие в девятом историческом велопробеге. Мероприятие пройдет 16 мая в парке Малевича.

Исторический велопробег — это одновременно выставка, шоу и реконструкция. Участники отправятся в поездку на аутентичных старинных велосипедах 1880–1980 годов российского и зарубежного производства. Аксессуары и одежда должны соответствовать веломашинам и реконструируемому времени.

В парке Малевича будет организована выставка, где зрители смогут увидеть коллекцию уникального двухколесного транспорта, которому от 35 до 140 лет. Участником может стать любой желающий, готовый с особой тщательностью подойти к созданию образа. Необходимо подать заявку на сайте проекта.

Присоединиться к велопробегу могут и просто зрители, которым интересно взглянуть на историческую реконструкцию.