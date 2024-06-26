Выставка художницы Полины Буториной началась в «Умной библиотеке» в Химках

Персональная выставка художницы Полины Буториной проходит в «Умной библиотеке» в Химках. Гости могут увидеть пейзажи и натюрморты на весеннюю тематику.

Художница писала работы в стиле импрессионизма с элементами реализма. Полотна отличаются яркостью красок и особым авторским почерком. Полотна изображают цветущее время года в разных уголках России.

«Это уже вторая выставка, посвященная пленэру, потому что он позволяет передать момент. Композиция строится стихийно, никакой фотоаппарат не передаст такую картину. Люди это чувствуют», — рассказала художница.

Полина Буторина стала призером Всероссийского конкурса живописи и графики Russcoart. Ранее в Химках уже были представлены ее работы «Кавказские сезоны».

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