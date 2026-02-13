Выставка художницы Ольги Лапшиной открылась в Павловском Посаде

В Павловском Посаде состоялась творческая встреча с мастером — Ольгой Лапшиной. Ее имя известно в профессиональном сообществе: член Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств, заслуженный работник образования Московской области, она сумела доказать, что классическая живопись и современные технологии не противоречат, а дополняют друг друга.

Родители художницы долгие годы работали в школе города Реутова, закладывая фундамент знаний для сотен учеников. Спустя годы Ольга вернулась в те же стены, чтобы преподавать изобразительное искусство и черчение, продолжая дело своих предков.

Сегодня творческий поиск Ольги Лапшиной не ограничивается педагогическим прошлым. Она — активно практикующий живописец и дизайнер авторской одежды. Ее текстильные коллекции и полотна регулярно выставляются в павловопосадском выставочном зале «Дом Широкова».