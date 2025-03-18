Выставка художницы Лины Кордюченко откроется в Коломне 22 марта

В музее «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» в Коломне начнется выставка художницы из Санкт-Петербурга Лины Кордюченко «Безграничное». В экспозиции будет представлено около 40 работ: графика, живопись, керамика и картонные куклы. Выставка откроется 22 марта.

Новый проект — это взгляд на Коломну через местные легенды, которые Лина услышала, живя в резиденции. В ее работах встречаются как реальные исторические персонажи, так и мифические образы: Марина Мнишек, Венечка Ерофеев, музейный домовой Дмитрий, барс-единорог и другие.

Гости смогут увидеть город глазами художницы, поразмышлять о том, как мифы влияют на восприятие реальности, и обсудить это на выставке.

Отмечается, что Лина Кордюченко — художница и иллюстратор из Санкт-Петербурга, участница выставок и арт-ярмарок в Москве и Петербурге. В своих работах она исследует мифологию, воображение и грань между детским и взрослым восприятием. Открытие выставки состоится в 18:30. Вход свободный по предварительной регистрации по ссылке.