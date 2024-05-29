Выставка художников-анималистов началась в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Открытие анималистической выставки «Люди и звери» состоялось в музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске. Всего в экспозиции представлено 144 работы известных художников-анималистов страны.

Многообразие животного мира нашей планеты представили живописцы, художники-графики, скульпторы, фотографы. Среди них работы трех народных художников — Алексея Комарова, Василия Ватагина, Николая Устинова, а также пяти заслуженных художников Российской Федерации — Ирины Маковеевой, Георгия Никольского, Дмитрия Горлова, Александра Белашова, Вадима Трофимова.

«В экспозиции выставки представлены работы 29 художников. выполненные в различных графических техниках. Главная ее задача — привлечение интереса зрителей к трудам отечественных художников-анималистов, обращение к проблемам экологии и охраны природы», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Посетить выставку «Люди и звери» можно до 14 июля.

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