Выставка художника Владимира Полтавского откроется в Балашихе 6 декабря

В перевернутом доме в Пестовском парке состоится открытие выставки художника Владимира Полтавского «Времена года». На выставке будут представлены серии пейзажей и натюрмортов, отражающих различные времена года. Атмосферу просмотра усилит музыкальное сопровождение классических произведений Вивальди и Чайковского.

Владимир Иванович Полтавский является лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса-смотра самодеятельных художников «Салют победы». Его работы уже выставлялись в Центральном Доме Художника на Крымском валу и в Российском государственном университете народного хозяйства имени В. И. Вернадского.

Открытие выставки «Времена года» начнется в пятницу, 6 декабря, в 11:30. Посмотреть экспозицию можно будет до 10 января 2025 года. Вход свободный. 0+

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