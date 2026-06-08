Выставка художника Владимира Коркина открылась в Ленинском округе

Экспозиция «Родом из детства» представлена в Историко-культурном центре и продлится до 31 июля. Помимо произведений иллюстратора, в ней представлено более ста художественных и скульптурных работ московских авторов.

Владимир Коркин — член Союза художников России, преподаватель Академии акварели и изящных искусств и иллюстратор «Домовенка Кузи». Художник признался, что детская иллюстрация — его тема по жизни, он любит сказки и возможность фантазировать.

На выставке представлено 15 паспарту, но за плечами художника тысячи эскизов. Только на издание «Конька-горбунка» ушло три года работы — в книге 400 иллюстраций. Всего Владимир Коркин проиллюстрировал более 300 опубликованных книг: сказки Волкова и Чуковского, приключения Каверина, сюжеты Гоголя и Пушкина. Сейчас он трудится над книгой «Ночь перед Рождеством».

На выставке также можно увидеть произведения его супруги Татьяны Свиркиной — члена Союза художников России, ее уникальные украшения и авторские изделия в жанре декоративно-прикладного искусства. Вход на экспозицию «Родом из детства» свободный для всех желающих.