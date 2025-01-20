Выставка художника Владимира Драковского открылась в Богородском округе

В Ногинском центре культуры и творчества «Глухово» состоялось знаковое событие в культурной жизни округа — открытие персональной выставки художника Владимира Драковского «Звуки тишины», который также является заслуженным артистом Московской области и актером Московского областного театра драмы и комедии. Это мероприятие собрало множество зрителей, среди которых были как представители художественной общественности, так и близкие друзья автора.

В начале мероприятия с приветственным словом выступили известные деятели искусства. Председатель Ногинского отделения Союза художников Подмосковья Александра Мазуркевич, заслуженный артист Российской Федерации Виктор Башинский, народный артист России Юрий Грубник и заслуженная артистка Московской области Ирина Рыжакова, которые поделились своими впечатлениями о работах художника и его вкладе в искусство.

Посетители выставки имели возможность не только оценить художественные произведения, но и насладиться творческим выступлением Светланы Колдиновой. Ее номера внесли особую атмосферу в мероприятие, добавив нотки музыкального вдохновения и радости. Гостям было приятно наблюдать за тем, как искусство различных форм объединяет людей и создает уникальную атмосферу.

Выставка «Звуки тишины» представляет собой разнообразную коллекцию работ, выполненных в различных техниках и жанрах. Каждая картина — это отдельная история, в которой отражены мысли, чувства и переживания автора. Драковский стремится передать зрителям свою интерпретацию окружающего мира, и его работы заставляют задуматься о таких важных темах, как жизнь, любовь и дружба.

Выставка будет открыта для посетителей до 7 февраля, предоставляя всем желающим возможность ознакомиться с уникальными работами художника и насладиться атмосферой творчества.