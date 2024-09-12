Выставка художника Вадима Ветлина откроется в Егорьевске 21 сентября

Новая выставка «Возвращение к истокам» откроется в Егорьевском историко-художественном музее 21 октября. Посетители увидят деревянные скульптуры и резные украшения художника Вадима Ветлина.

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что Вадим Ветлин родился в Егорьевске, но большую часть жизни провел в Сергиевом Посаде. Он окончил Абрамцевское художественно-промышленное училище и многие годы работает с деревом. Одна из самых ярких работ художника — резное изображение Георгия Победоносца. В последнее время мастер увлекается также керамикой и живописью.

Жена художника Ольга — тоже художник. Она помогала автору создавать резные образы деревенских жителей. Дети Вадима и Ольги также окончили художественные учебные заведения. Супруги являются членами Международной ассоциации художников при ЮНЕСКО.

На выставке в Егорьевске представят резьбу по дереву, керамику и живописные произведения мастера.

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