Выставка живописи Николая Мохового пройдет в Мытищах в июле

Фото: Медиасток.рф

Новая выставка откроется в Мытищинской галерее искусств 4 июля. Там будут представлены работы местного художника Николая Мохового.

На новой выставке можно будет увидеть живопись художника из Мытищ Николая Мохового. Он известен своим творческим подходом к выбору тем, а его произведения наполнены романтическими мотивами и нежностью.

В основном в экспозиции будут представлены пейзажи и жанровые сцены. Также в коллекции есть работы, отражающие восхищение художника женской красотой, и серия картин, посвященных русским поэтам.

Открытие выставки «Живопись Николая Мохового» состоится в 16:00 4 июля по адресу: Мытищи, Новомытищинский проспект, дом № 36. Она продлится до 28 июля.

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