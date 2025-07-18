Выставка художника Максима Аксенова открылась в музейном центре в Серпухове

Автор работ, представленных в экспозиции, — член Союза художников Максим Аксенов. Он более 11 лет прожил в Серпухове, поэтому десятки картин на втором этаже центра посвящены серпуховской земле.

Здесь можно увидеть пейзажи. Также мастер занимается росписью стен, мозаикой и сграффито. Фотографии монументальных работ также можно увидеть на этой выставке.

«Мои планы — это работа в городе для людей, для общества. Я хочу создать что-нибудь на тему семьи. Я многодетный отец, и это большая гордость. У меня прекрасная жена, трое детей, и я бы хотел, конечно, своими картинами вдохновить людей на создание крепких семей», — поделился Максим Аксенов.

Выставка будет работать до 30 июля.