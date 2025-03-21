Выставка художника из Богородского округа открылась в Академии художеств

19 марта в Российской академии художеств состоялось открытие выставки Михаила Полетаева, заслуженного художника России и уроженца Богородского округа. Это значительное событие привлекло внимание всех любителей искусства.

Михаил Полетаев имеет множество наград, включая орден Преподобного Сергия Радонежского третьей степени и орден «Дружбы народов». Образование он получил в МХПУ имени Калинина и МВХПУ имени Строганова, где изучал монументально-декоративную живопись под руководством признанных мастеров. В его портфолио значится более 15 монументальных объектов, созданных с высокой художественной выразительностью.

Работы художника охватывают разнообразные темы, в том числе и военное искусство. Они посвящены славе и доблести русских солдат, что особенно актуально в преддверии 80-летия Великой Победы. На открытии выставки присутствовали друзья и коллеги Михаила, а также делегация из его родного округа, которая поздравила автора с этим достижением. Депутат Олег Пушенок и советник главы округа Александр Искоростинский вручили художнику специальные награды.

Выставка, на которой представлены картины с глубокими образами и искренними эмоциями, будет доступна для посещения до 7 апреля.