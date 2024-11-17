Выставка художника Германа Титова открылась в Реутове

Торжественное открытие выставки Германа Титова «Приглашение к путешествию» состоялось в Музейно-выставочном центре городского округа Реутов. В экспозиции представлены тринадцать живописных работ, выполненных в графическом стиле, которые погружают зрителя в чувственный мир художника.

Все картины объединены одной темой, отраженной в названии выставки. В них мастерски переданы свет, тени, неоновые блики, дым, архитектура и одинокие фигуры людей. Искусство Титова лишено громких заявлений, но насыщено глубокой философией, позволяя каждому зрителю найти что-то близкое и личное.

Каждая работа художника наполнена атмосферой, переданной легкими штрихами и намеками. Цветовая палитра включает глубокие фиолетовые, теплые розовые, землисто-коричневые и спокойные синие оттенки, создавая уникальную симфонию ощущений.

Во время открытия автор поделился своими мыслями о картинах и напомнил, что в 2025 году в большом зале МВЦ будет представлена новая выставка мастера.

Выставка «Приглашение к путешествию» продлится до 30 ноября. Музейно-выставочный центр расположен на улице Победы, 2. Мероприятия будут интересны как взрослым, так и детям любого возраста.

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