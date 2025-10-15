Выставка художника Альбины Акритас из Наро-Фоминска прошла в Москве

В Московской академии художеств с прошла персональная выставка художника Альбины Акритас из Наро-Фоминского городского округа. Она известна как живописец, художник-монументалист, график, поэтесса и педагог.

На выставке зрителям представили не только ее живопись и графику, но и поэтические произведения, а также архивные фотографии, раскрывающие личность и творческий путь художницы. Среди ее друзей и соратников по искусству — такие яркие фигуры эпохи, как скульптор Зураб Церетели и поэт Булат Окуджава.

Особую гордость для селятинцев вызывает то, что Альбина Акритас живет и работает в своем родном поселке Селятино. Ее плодотворная деятельность — блестящий пример того, что настоящие таланты, востребованные на самом высоком уровне, рождаются и творят в родных городах и поселках.

Ее талант, труд и неоценимый вклад в культуру — настоящее достояние нашей малой родины, вдохновляющее новое поколение творческой молодежи округа.