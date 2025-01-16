Выставка «Города-герои. Ленинград» открылась в Богородском округе

Торжественное открытие выставки «Города-герои. Ленинград» прошло в Молзинском сельском доме культуры. Первыми гостями стали школьники и депутаты Богородского округа.

Фотоэкспозиция с текстовыми справками собиралась силами сотрудников Молзинского дома культуры. Она познакомит ребят с историей Победы.

Депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа Ольга Попова, члены и сторонники партии также приняли участие в открытии выставки, посвященной городу-герою Ленинграду и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Так как 2025 год объявлен Годом защитника Отечества, в знак памяти о событиях Великой Отечественной войны и грандиозной Победы над нацизмом Молзинский дом культуры запустил цикл выставок, посвященных городам-героям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.