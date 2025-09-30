Выставка фототехники прошла в Одинцове

Выставка «Советская фотоохота» прошла 27 сентября в доме культуры села Ромашково Одинцовского городского округа. Коллекцию ретрофототехники и видеокамер представила журналист, победитель и лауреат региональных фотоконкурсов Маргаритя Богданова.

Марки фототехники, которые были представлены на выставке: Зоркий, Sony, Зенит, Canon, Kodak, Вилия (Vilia), Смена, Polaroid и другие. Самый раритетный экспонат — легендарный советский фотоаппарат «Смена-1», занесенный в Книгу рекордов Гиннеса. Изюминкой коллекции этой выставки стал фотоаппарат-шпион «Киев-30».

На память об участии в событии для всех посетителей прошла фотосессия с ретротехникой на выбор в импровизированной фотозоне. Вход в этот день был свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.