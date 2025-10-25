Выставка фоторабот «Мгновенья русской красоты» прошла в Серпухове

В арт-пространстве на улице Ворошилова состоялась первая отчетная выставка «Мгновенья русской красоты» Серпуховского центра фотоискусства имени Николая Андреева и Василия Улитина при местном отделении Союза журналистов Подмосковья. В экспозиции представили свыше 80 работ 14 участников.

Авторы запечатлели пейзажи Серпухова и его окрестностей, а также портреты жителей. Председатель местного отделения Союза журналистов Подмосковья, директор МАУ «Серпуховское информационное агентство» Мария Панкратьева отметила участников выставки. Она вручила благодарности депутату Совета депутатов Диане Алумянц, членам фотоцентра, постоянным организаторам развески, активным членам художественного совета Анастасии Есиповой и Елизавете Гришиной.

В числе участников выставки были также сотрудники МАУ «Серпуховское информационное агентство» Андрей Михайлин, Карина Становова, Виктория Парфенова, Анастасия Степанова, Ирина Ланских, председатель фотоцентра, корреспондент Юрий Сурков. Руководитель пресс-службы Константин Корнеев и корреспондент Екатерина Власова приехали на мероприятие, чтобы поддержать коллег.

Участников выставки также поздравили главный эксперт управления культуры администрации городского округа Серпухов Анастасия Выжлова и директор МБУ «Культурно-досугового объединения» Марина Мишечкина.

Праздничную атмосферу мероприятию придали вокальные номера солистки Маргариты Медведковой.

Отметим, что Серпуховский центр фотоискусства функционирует всего год. Несмотря на это, его сотрудники уже организовали и провели фестиваль «Объективная перспектива», выставки в сельских Домах культуры, мастер-классы, а теперь и отчетную выставку.

