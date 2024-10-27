Выставка фотохудожника Сергея Воронина открылась в Солнечногорске

Экспозиция «100 мадонн» известного российского фотохудожника Сергея Воронина проходит в музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске. Посетители увидят более 100 работ, посвященных русской женщине, ее женственности и материнству. Выставка продлится до 1 декабря.

«Появляются новые героини со своими фоторассказами. Каждая мадонна, живущая в кадре, не просто кормящая мама, она личность — с характером, профессией, увлечениями, с активной жизненной позицией. Этим они интересны для меня», — рассказал Сергей Воронин.

На фотографиях представлены героини, которые отличаются как возрастом, так и социальным статусом, но всех их объединяет глубокая привязанность к семье и детям.

Проект «100 мадонн» известен по всей России и является частью цикла «Родное», который, как утверждает его создатель, направлен на исследование русской души. Фотохудожник уже более 15 лет работает над этой темой.

«Проект живой, как говорит художник, работа над ним продолжается, ведь не может закончиться любовь. Посмотрите в глаза женщинам, которые запечатлены на фото, — это вселенская любовь, нежность, сила и беззащитность одновременно», — поделились в Солнечногорском отделении Союза художников Подмосковья.

Сергей Воронин — опытный журналист, фотокорреспондент и фронтовой репортер. С 1989 года, когда он начал трудиться в фотохронике ТАСС, освещал события из горячих точек, включая революцию в Румынии, Нагорный Карабах, а также события в Вильнюсе и Риге, путчи 1991 и 1993 годов. Завершил свой военный путь в Приднестровье. С 1993 года сотрудничает с Издательским домом «Коммерсант», а также с международными новостными агентствами, такими как Associated Press, Reuters, European Press-Photo Agency, «Аргентум Фото» и многими другими изданиями. Его работы публиковались в ведущих российских общественно-политических журналах. Кроме того, журналист является участником и обладателем наград международных и национальных конкурсов.

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