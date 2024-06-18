Выставка фотографий заброшенных церквей и деревень началась в Лобне

«Будем рассказывать о культурном наследии, о памятниках, церквях, усадьбах, купеческих старинных домах и вообще о путешествиях по России. Я проехала всю европейскую часть страны: это больше 354 городов. Добралась уже до Урала и еду дальше с целью посетить все города и регионы», — рассказала Анна Короб.

Когда-то фотография была для Анны Короб просто увлечением. Постепенно хобби переросло в исследовательскую работу, которая позволяет привлечь внимание широкой аудитории к проблеме разрушающихся памятников культурного наследия. Она издала книгу о своих путешествиях по стране, пять экземпляров которой передала в библиотеку Лобни.

Участники встречи вспомнили и об одной из достопримечательностей Лобни — Шуховской башне. Она была построена знаменитым инженером Владимиром Шуховым более 100 лет назад.

«Узнав, что на территории городского округа находится такое чудо, я не могла пройти мимо. Я хочу, чтобы о нем узнали. Мы сейчас работаем с проектировщиками, которые думают о том, можно ли вообще это сооружение разобрать для того, чтобы перенести в какое-то людное место», — сказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Обратить внимание на Шуховскую башню, которая когда-то обеспечивала водой институт кормов и научный городок, попросили жители микрорайона Луговая. В ближайшее время специалисты приступят к работе, и знаменитую вышку уже нельзя будет назвать заброшенной.

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