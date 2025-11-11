Выставка фотографий Москвы 30-х годов открылась в Доме ученых Черноголовки

В Доме ученых наукограда состоялось открытие фотовыставки «Москва и москвичи. 1930-е годы». Эта экспозиция предлагает жителям и гостям округа возможность окунуться в атмосферу столицы почти столетней давности, ознакомившись с бытом, архитектурой и знаковыми личностями того периода.

Торжественная презентация новой экспозиции, приуроченная к открытию, состоялась в Доме ученых. Авторами выставки стали фотографы Ольга Игнатович и Яков Бродский, чьи работы позволяют по-новому взглянуть на жизнь Москвы 30-х годов прошлого века.

«На редких фотографиях, многие из которых представлены публике впервые благодаря недавно открытому архиву, запечатлены исторические моменты и личности того времени. Посетители смогут увидеть Надежду Крупскую и молодого Никиту Хрущева, узнать, как выглядели двухэтажные автобусы на центральных улицах Москвы в 30-е годы, проследить этапы строительства и развития ВДНХ, а также заглянуть в повседневную жизнь столицы, например, увидеть ремонт судов в Нагатинском затоне», — сообщили организаторы.

Выставка «Москва и москвичи. 1930-е годы» продлится до 1 декабря. Все желающие могут ознакомиться с экспозицией, расположенной в фойе Дома ученых по адресу: Институтский проспект, 7. Вход на выставку свободный.