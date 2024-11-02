Выставка фотографий ко Дню народного единства открылась в Большом Серпухове

В Большом Серпухове открыли выставку Центра культуры народов России. Посетители могут увидеть в экспозиции лучшие работы ежегодных всероссийских фотоконкурсов.

Экспозицию открыли на выставочной площадке центра культурного развития «Вертикаль» в Пущине. Ее приурочили ко Дню народного единства.

Здесь можно увидеть избранные работы лауреатов и победителей конкурсов за несколько лет. В мероприятии поучаствовал один из организаторов фотоконкурсов Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова Дмитрий Иванов.

Каждый снимок демонстрирует красоту и разнообразие народов России, их быт и уклад жизни, обычаи и традиции, костюмы и искусство.

Отметим, что Центр культуры народов России проводит фотовыставки с 2017 года. Ежегодно меняют спецтему конкурса. В прошлом году 75 участников из 33 регионов России отправили 550 фотографий.

Выставку в Пущине можно посетить до 29 ноября.

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